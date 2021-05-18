المعايطة لـ برنامج الوكيل : نشاط واضح للدبلوماسية الاردنية لوقف العدوان على الاراضي المحتلة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة عبر برنامج الوكيل ان الصراع العربي مع المحتل الاسرائيلي من سنوات طويلة مشيرا الى ان المملكة هي من اول الدول المبادرة لانهاء العدوان .

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واكد المعايطة ان نشاط المملكة الدبلوماسي موجود وحاضر واكد ان المواطن والحكومة لهما لغة واحدة بان هذا العدوان على الاراضي الفلسطينية مرفوض قطعا .

واكد المعايطة على انه يجب على الدول العربية الوقوف صفا واحدا خاصة وان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لن ينسحب بسهولة ولن يوقف العدوان ويعلن الهزيمة .

واشار الى ان عدم التوصل الى حل بملف القدس سيعيد الامور الى المربع الاول مشيرا الى ان وقف العدوان على غزة مهم ولكن الاهم حل قضية القدس .

ولفت المعايطة الى ان الدول الاوروبية وامريكا وقفت مع الاحتلال خاصة وان هناك عملية عسكرية مشيرا الى ان هذا الامر خط احمر بالنسبة لهم .