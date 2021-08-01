زيادة عدد المسجلين على منصة القدوم من فلسطين

الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة السياحة، المهندس رامي الخرابشة ، أن هنالك وقت محدد لفتح المنصة الخاصة بالقادمين من الأراضي الفلسطينية ، الأمر الذي تسبب بإرباك على المواطنين .

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ولفت الخرابشة ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم زيادة عدد المواطنين المسجّلين عبر المنصة الخاصة إلى 1000 شخص بدلا من 500، نتيجة لزيادة الإقبال عليها .

وأشار إلى انه تم تخصيص يوم الثلاثاء فحسب ، للتسجيل عى المنصة ، منوّها أن هنالك "ضغط كبير" لغايات القدوم إلى المملكة .

وبيّن أنه تم إلغاء خاصية تسجيل العائلة على المنصة، موضحا أن ذلك جاء نتيجة سوء استخدام بعض مكاتب السياحة والسفر لهذا الأمر.

وتابع الخرابشة " باتت هذه المكاتب تُسجل أفراداً ليسوا من عائلة واحدة، الأمر الذي يتسبب بمشاكل مع الجهات الأمنية والمختبرات الطبية".