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الأحد، 01-08-2021 09:46 ص

زيادة عدد المسجلين على منصة القدوم من فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة السياحة، المهندس رامي الخرابشة ، أن هنالك وقت محدد لفتح المنصة الخاصة بالقادمين من الأراضي الفلسطينية ، الأمر الذي تسبب بإرباك على المواطنين .

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ولفت الخرابشة ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم زيادة عدد المواطنين المسجّلين عبر المنصة الخاصة إلى 1000 شخص بدلا من 500، نتيجة لزيادة الإقبال عليها  .

 

وأشار إلى انه تم تخصيص يوم الثلاثاء فحسب ، للتسجيل عى المنصة ، منوّها أن هنالك "ضغط كبير" لغايات القدوم إلى المملكة .

 

وبيّن أنه تم إلغاء خاصية تسجيل العائلة على المنصة، موضحا أن ذلك جاء نتيجة سوء استخدام بعض مكاتب السياحة والسفر لهذا الأمر.

 

وتابع الخرابشة " باتت هذه المكاتب تُسجل أفراداً ليسوا من عائلة واحدة، الأمر الذي يتسبب بمشاكل مع الجهات الأمنية والمختبرات الطبية".

 




 

 


 

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