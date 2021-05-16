صحفي فلسطيني : الاحتلال قصف 3 أبراج في غزة خاصة بالإعلام

الوكيل الإخباري - أكد الصحفي الفلسطيني ، فتحي صبّاح أن الاحتلال استهدف (3) أبراج صحفية وإعلامية ، من أجل كبح جماح الإعلام ، لإيصال الرسالة الإعلامية إلى كافة أنحاء العالم .

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وقال " الصحفيون الفلسطينيون يوجهون عدساتهم في كافة أنحاء القطاع ، لإيصال رسالة إلى العالم "

وأشار صبّاح في حديثه عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة والتي وصلت إلى 174 شهيدا، من بينهم 47 طفلا، و 29 سيدة.

وبيّن أن المستشفى الميداني الأردني في غزة ، يقدم الخدمات لأهالي القطاع ، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة ، وتابع " الاحتلال يتخذ الإجراءات الصارمة من أجل إلزام الفصائل الفلسطينية بقبول التهدئة".

وزاد " لا يستطيع احد الخروج من المنازل في القطاع ، نتيجة لكثافة الصواريخ التي يتم إطلاقها من قبل الاحتلال".