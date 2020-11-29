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الأحد، 29-11-2020 09:39 ص

تراكم مياه الأمطار

مجمع باصات دير علا يغرق ومناشدة عاجلة

مي
الصورة كما وصلت "برنامج الوكيل "


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن في لواء دير علا ، التابع لمحافظة البلقاء، الوقوف على مشكلة تجمع مياه الأمطار ، أمام مجمع باصات دير علا .

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جاء ذلك ، الأحد ، من خلال شكوى لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، وقد قام المواطن بإرسال صورة للمياه المتراكمة أمام المجمّع.

 

وطالب المواطن الإعلامي محمّد الوكيل ، الوقوف على هذه المشكلة ، نتيجة للآثار السلبية التي تخلّــفها مياه الأمطار وتؤدي إلى الإضـرار بالمركبات ، ومرتادي الطريق ، خاصّــة كبار السن والأطفال .

 

ومن منبر "برنامج الوكيل" ، نطالب الجهات المعنية بالوقوف على الأمر ، والعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن ، من منطلق الواجب والمسؤولية .

 

 

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