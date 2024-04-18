هام من التربية حول أرقام جلوس امتحان التوجيهي واعداد الطلبة المحرومين

الوكيل الإخباري - رصد

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن قوائم حرمان طلبة التوجيهي من الامتحانات الوزارية بسبب الغياب تحتوي على 1600 طالب بنسبة 1% من عدد طلبة التوجيهي النظامي الذي يبلغ 131 ألف طالب وطالبة. اضافة اعلان





وأضاف العجارمة اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" أنه يسمح للطالب الغياب بنسبة 20% من عدد أيام الدراسة في العام الدراسي، أي ما يبلغ 43 يوماً من أصل 190 يوما دراسياً .





ولفت أن عدد الطلبة الكلي المتقدمين لامتحان الثانوية العامة يبلغ 178 ألف طالب وطالبة، منهم 131 ألف طالب نظامي و8 آلاف طالب دراسة خاصة جدد،و 35 ألف طالب غير مستكمل متطلبات النجاح، و 12 ألف طالب لغايات رفع المعدل .



وأكد أن إصدار بطاقات أرقام الجلوس سيكون إلكترونيا في مطلع أيار المقبل وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية الإلكتروني وسيكون مرفق موقع المدرسة التي سيقدم بها الطالب الامتحانات .



ونوه أنه تبقى نحو 3 أسابيع لدوام طلبة التوجيهي في المدارس وأن أول امتحان تجريبي يبدأ في 8 أيار القادم وستستمر لغاية 26 أيار .



وأشار إلى أن التربية تعمل الآن على إعداد امتحانات الثانوية العامة وطباعة وسحب أوراق الامتحانات وسيتم تحديد المراقبين وتوزيعهم على المديريات في أيار القادم .



وختم أنه لا تغيير على شكل امتحان الثانوية العامة وسيكون مثل العام القادم، مؤكداً أن الامتحان في موعده يوم الثلاثاء الموافق 25 حزيران 2024 .