أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها

08:59 م

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الوكيل الإخباري- أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد أن القرار الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي اليوم، والقاضي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، يُعد آخر المؤشرات الدالة على سعي الاحتلال لاستكمال مشروعه في السيطرة الكاملة على الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقال أبوزيد، في تصريحات خاصة لموقع "الوكيل الإخباري"، إن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، بل سبقه العديد من الإشارات السياسية والعسكرية التي عكست توجّه الاحتلال، وعلى رأسها اعتماد مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من "الضفة الغربية"، ووقف العمل بقانون الأراضي الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.



وأضاف أن الاحتلال اتخذ خطوات متسارعة تمثلت في ضم أراضي "كردلة" الواقعة بين غور الأردن والمنطقة "ج"، وكذلك نشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول الخط 90، الذي يمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ما يشير إلى اكتمال السعي نحو فرض السيادة الميدانية على الأرض.



وبيّن أبوزيد أن الاحتلال يسعى لحصر الوجود الإداري والأمني للسلطة الفلسطينية في مناطق محدودة تشمل جنين وطوباس وطولكرم، فيما يتم العمل على إخضاع بقية مناطق الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية، ضمن مفهوم جديد بدأ تداوله مؤخراً، يُعرف بـ"الولايات السبع"، ويقوم على فصل المحافظات عن بعضها وربط كل منها مباشرة بإدارة الاحتلال.



وأوضح أن المنطقة "ج" الواقعة على الحدود الأردنية، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، لا تخضع حالياً لأي سلطة فلسطينية، ولا تدخل ضمن مسار مفاوضات السلام، بل تُصنَّف ضمن ملفات الحل النهائي. وقد سمح ذلك للاحتلال ببسط نفوذه الأمني والعسكري من طبريا شمالاً حتى أم الرشراش جنوباً، على امتداد الحدود مع الأردن.



وحذر أبوزيد من أن تداعيات هذا المشهد ستكون سلبية على الأردن، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في إدارة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وما يرافق ذلك من "مقايضات سياسية" داخل الحكومة الإسرائيلية تهدف لضمان بقاء شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في الائتلاف الحاكم.