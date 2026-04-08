الأربعاء 2026-04-08 11:16 م

أسعار اللحوم في الأردن: ارتفاعات وصلت إلى 80% وشماعة أجور الشحن وعيد الأضحى ترهق المواطنين

ي
أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- لا زالت أسعار اللحوم في الأردن تشهد ارتفاعات كبيرة شملت اللحوم الحية والطازجة على حد سواء، وسط تباين في التبريرات بين الاستعداد لموسم عيد الأضحى وارتفاع كلف الشحن والنقل.اضافة اعلان


وسجلت أسعار اللحوم الطازجة ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغ سعر كيلو لحم العجل المستورد في بعض الملاحم نحو 11 دينارًا، مقارنةً بما كان يتراوح سابقًا بين 6 و8 دنانير، بنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 80% في بعض الحالات.

كما ارتفع سعر لحم الخراف المستوردة، مثل الروماني، ليصل ما بين 9 و11 دينارًا للكيلوغرام، بعد أن كان لا يتجاوز 8 دنانير. أما اللحوم البلدية، فقد وصل سعر الكيلو منها إلى نحو 13 دينارًا في بعض الملاحم، مقارنةً بأسعار سابقة تراوحت بين 10 و11 دينارًا.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أجور النقل في ظل الظروف الإقليمية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على العجول ونقص المعروض، ما انعكس على السوق المحلية.

وأشار الكواليت في حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن أسعار لحم العجل المستورد من مناشئ مختلفة، مثل البرازيل وأستراليا ورومانيا، وصلت إلى 11 دينارًا للكيلوغرام، فيما تجاوز سعر لحم الخروف الروماني 10 دنانير، متأثرًا بارتفاع كلف الشحن والنقل.

وأضاف أن تحديد الأسعار يعتمد بشكل رئيسي على أعداد المواشي المتاحة للتصدير في بلد المنشأ، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بعمليات التوريد والنقل، متوقعًا أن تعود الأسعار للانخفاض مع تراجع التوترات في المنطقة.

وحذر الكواليت المواطنين من الانسياق وراء العروض التي تروج لبيع اللحوم الطازجة بأسعار متدنية تتراوح بين 4 و5 دنانير للكيلوغرام، مؤكدًا أن هذه العروض غالبًا ما تكون وهمية، وقد تتضمن لحومًا غير صالحة للاستهلاك أو ناتجة عن مواشٍ مريضة أو كبيرة في العمر، ما يؤثر على جودتها وصلاحيتها للطهي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

علما إيران وإسرائيل.

الأكثر مشاهدة