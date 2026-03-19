الخميس 2026-03-19 07:22 م

إغلاقات وتعطّل مروري على أوتوستراد الزرقاء وطريق أبو صياح بسبب ارتفاع منسوب المياه - فيديو

الخميس، 19-03-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري- أُغلق الطريق المؤدي إلى قرية أبو صياح، بمحاذاة أوتوستراد الزرقاء، بشكل مؤقت، اليوم، نتيجة ارتفاع منسوب المياه عقب الهطولات المطرية الغزيرة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو وردت إلى "الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


كما شهدت بعض مناطق أوتوستراد الزرقاء حالة من التعطل المروري، بسبب تجمع المياه وارتفاع منسوبها على الطريق، وذلك بعد تأثر المملكة بمنخفض جوي ماطر ترافق مع هطولات غزيرة.

وقال أهالي القرية إن هذه المشكلة تتكرر مع كل حالة مطرية غزيرة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير ويشكل معاناة مستمرة للسكان، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة التي باتت تؤرقهم.

وبحسب ما أفاد به الأهالي، فقد جرى إعادة فتح الطريق قبل قليل بعد انخفاض منسوب المياه وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ودعا المواطنون إلى ضرورة تنفيذ إجراءات فعالة لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، تجنبًا لتكرار مثل هذه الإغلاقات والاختناقات المرورية مستقبلاً.
 
 


