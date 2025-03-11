 
الثلاثاء 2025-03-11 05:57 م
 

الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد بقاء عدد من الطلبة داخلها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص حادثة بقاء عدد من الطلبة في المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، في مدرسة زيد بن حارثة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا، توجيه عقوبة الإنذار لمدير المدرسة والمستخدم في المدرسة، بسبب الإهمال والتقصير بالأعمال الموكولة إليهما.

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كما قررت اللجنة توجيه عقوبة التنبيه لمساعد مدير المدرسة، والمعلم المناوب بسبب عدم المتابعة.
وتؤكد الوزارة  أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.

 

  وفي وقت سابق أفادت مواطنة عن حادثة غريبة وقعت أمس الثلاثاء في مدرسة زيد بن حارثة بمنطقة أم نواره. حيث كان مجموعة من الطلبة ينظفون الغرفة الصفية، ولم يشعروا بمرور الوقت. وعندما انتهى وقت الدوام، غادر المدير والمعلمون والآذن والحارس المدرسة دون أن يلاحظوا وجود الطلاب داخلها. 

وعبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أكدت بأن الأطفال كانوا محاصرين داخل المدرسة حيث كان باب المدرسة مغلقًا عليهم. وعند الساعة 2:45 مساءً، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المدرسة لفتح الأبواب وإنقاذ الطلبة. وعثر على الطلاب بواسطة أطفال كانوا يلعبون في ساحة المدرسة بعد أن اكتشفوا أنهم محصورون بداخلها.

الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المدرسة وكيفية متابعة غياب الطلاب بعد نهاية الدوام.

 

 
 
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