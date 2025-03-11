الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد بقاء عدد من الطلبة داخلها

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص حادثة بقاء عدد من الطلبة في المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، في مدرسة زيد بن حارثة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا، توجيه عقوبة الإنذار لمدير المدرسة والمستخدم في المدرسة، بسبب الإهمال والتقصير بالأعمال الموكولة إليهما.

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كما قررت اللجنة توجيه عقوبة التنبيه لمساعد مدير المدرسة، والمعلم المناوب بسبب عدم المتابعة.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.