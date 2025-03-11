الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد بقاء عدد من الطلبة داخلها

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.
وعبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أكدت بأن الأطفال كانوا محاصرين داخل المدرسة حيث كان باب المدرسة مغلقًا عليهم. وعند الساعة 2:45 مساءً، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المدرسة لفتح الأبواب وإنقاذ الطلبة. وعثر على الطلاب بواسطة أطفال كانوا يلعبون في ساحة المدرسة بعد أن اكتشفوا أنهم محصورون بداخلها.
الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المدرسة وكيفية متابعة غياب الطلاب بعد نهاية الدوام.
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