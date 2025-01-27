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الامانة لـ "الوكيل" : الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات

إدارة السير
ادارة السير
الإثنين، 27-01-2025 03:40 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد الناطق الإعلامي باسم امانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة   إن ما يتم تداوله حول الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات، وعار عن الصحة.اضافة اعلان


ودعا الرحامنة المواطنين عبر موقع الوكيل الاخباري إلى عدم تداول الشائعات وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريحات الرحامنة جاءت بعد تداول مواطنين بياناً مزوراً منسوبا إلى أمين عمان يوسف الشواربة، يدعي إصدار عفو عن مخالفات السير المرتكبة حتى تاريخ (25 يناير 2025)، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
 
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