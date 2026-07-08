الامن العام : العثور على جثة شخص داخل مزرعة

وقال المصدر إن الجثة لم تظهر عليها أي علامات شدة أو عنف، مشيرًا إلى أنه تم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وباشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والتحقيقات وفق الأصول، بانتظار صدور تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة.
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