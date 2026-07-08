الامن العام : العثور على جثة شخص داخل مزرعة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عُثر على شخص يعمل داخل إحدى المزارع متوفياً في محافظة المفرق ، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إن الجثة لم تظهر عليها أي علامات شدة أو عنف، مشيرًا إلى أنه تم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الدقيق للوفاة.