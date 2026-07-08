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الامن العام : العثور على جثة شخص داخل مزرعة

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مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  عُثر  على شخص يعمل داخل إحدى المزارع متوفياً في محافظة المفرق ، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إن الجثة لم تظهر عليها أي علامات شدة أو عنف، مشيرًا إلى أنه تم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الدقيق للوفاة.


وباشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والتحقيقات وفق الأصول، بانتظار صدور تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة.

 
 


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