التعليم العالي: نقل طلبة رفع المعدل إلى فئة السنوات السابقة للمنافسة على المقاعد الجامعية

الوكيل الإخباري- أكد مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن تعديل التعليمات بما يخص الطلبة المعيدين لغايات رفع المعدل جاء من باب تحقيق العدالة بين الطلاب الذين ينافسون على المقاعد الجامعية.



وقال الخطيب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن فلسفة الوزارة في تعديل هذه التعليمات من أجل تحقيق العدالة إذ أنه لا يجوز المنافسة بين طالبين حصل الأول على معدل 99 من المحاولة الأولى وطالب آخر حصل على ذات المعدل من عدة محاولة لرفع المعدل.



وأضاف أنه تم نقل طلبة رفع المعدل للمنافسة على المقاعد الجامعية من فئة السنة الحالية إلى فئة السنوات السابقة، لافتا إلى أنه نتج سابقا عن الطلبة المعيدين وجود تضخم في المعدلات ومن أجل تحقيق العدالة انخفضت نسبة المنافسة على المقاعد من 100% إلى 5% بعد نقلهم إلى فئة السنوات السابقة.



وأشار الخطيب إلى أن هذه التعليمات انطبقت على جميع الطلبة المستفيدين من جميع المنح والمكارم الملكية لتغطية الدراسة الجامعية.



وتابع أن الطلبة الذين ينافسون للحصول على تغطية ضمن مكرمة أبناء المعلمين هم ينافسون للحصول على المقاعد في حال وصلوا إلى معدل المكرمة في محافظاتهم.



وكانت نشرت أمس الاثنين، تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم، التي تدخل حيز التنفيذ بدلا من التعليمات السابقة التي أقرت عام 2011 وتعديلاتها، وبموجبها يرتب المتقدمون تنازليا على مستوى المملكة وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، ويقبلون في التخصص وفق السياسة العامة للقبول الموحد، مع مراعاة المقاعد المخصصة لكل محافظة.



وتحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة كالآتي (مجموع المتقدمين بالطلبات من المحافظة الواحدة مقسومة على مجموع المتقدمين من جميع المحافظات)، إذ نصت التعليمات أيضا على طريقة احتساب عدد المقاعد التي ستخصص لكل محافظة.