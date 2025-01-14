الجمارك تؤكد أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم على الأثاث والمقتنيات

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

أكد الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية عميد جمارك سائد عاشور أن الجمارك لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم مع الأثاث والمقتنيات الخاصة بهم.

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