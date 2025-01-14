 
الثلاثاء 2025-01-14 05:21 م
 

الجمارك تؤكد أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم على الأثاث والمقتنيات

جانب من عودة السوريين
جانب من عودة السوريين
الثلاثاء، 14-01-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

أكد الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية عميد جمارك سائد عاشور أن الجمارك لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم مع الأثاث والمقتنيات الخاصة بهم.

اضافة اعلان


وقال عاشور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم التي يتم استيفائها من شركات التخليص في المراكز الحدودية هي بيان صادر بدل خدمات مثل التحميل والتنزيل والمعاينة لا يتجاوز 55 ديناراً .

وأضاف أن الجمارك تقوم بتسهيل عملية مرور وعبور السوريين إلى بلادهم، مؤكدا أن نشاط الحركة  عبر المراكز الحدودية مع سوريا.

وكانت اعتمدت دائرة الجمارك مؤخرا ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى مركز جمرك جابر، على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي: (مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، مركز جمرك المفرق، مركز جمرك عمّان/ الماضونة).

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية توضيح صادر عن وزارة العمل حول ما نُشر في بعض وسائل الاعلام

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام فلسطيني: حدث امني خطير لقوات الاحتلال شمالي القطاع

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة الهواء في عمّان وإربد

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" بدء صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية

المزار الجنوبي

أخبار محلية إطلاق مشروع "دعونا نشعر بالرضا" لدعم الأطفال الصم بالمزار الجنوبي

الكاردينال بارولين

أخبار محلية الكاردينال بارولين يختتم زيارته للمملكة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط

ا

عربي ودولي مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي



 




الأكثر مشاهدة