الجمارك تؤكد أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم على الأثاث والمقتنيات

وقال عاشور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم التي يتم استيفائها من شركات التخليص في المراكز الحدودية هي بيان صادر بدل خدمات مثل التحميل والتنزيل والمعاينة لا يتجاوز 55 ديناراً .
وأضاف أن الجمارك تقوم بتسهيل عملية مرور وعبور السوريين إلى بلادهم، مؤكدا أن نشاط الحركة عبر المراكز الحدودية مع سوريا.
وكانت اعتمدت دائرة الجمارك مؤخرا ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى مركز جمرك جابر، على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي: (مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، مركز جمرك المفرق، مركز جمرك عمّان/ الماضونة).
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