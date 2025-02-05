الشؤون الفلسطينية: انسحاب أمريكا من تمويل "الأونروا" سيحرم الوكالة من 360 مليون دولار سنوياً

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الوكيل الإخباري- أكد رفيق خرفان، مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يزال يسعى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر مختلف أساليب الضغوطات ، والتي جاء من ضمنها وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" . اضافة اعلان





وأضاف خرفان لـ "الوكيل الإخباري" أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقطع التمويل عنها يعني حرمان الوكالة من ثلث ميزانيتها، حيث يبلغ التمويل الأمريكي للوكالة ما يقرب من 360 مليون دولار سنويًا.



وأشار خرفان إلى أن الرئيس الأمريكي السابق كان أوقف تمويل الأونروا بناءً على تقارير إسرائيلية اتهمت الوكالة بأن عدداً من موظفيها في قطاع غزة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، مضيفًا أنه في ذلك الوقت كان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ووزير الخارجية أيمن الصفدي يعملان بلا توقف لإقناع الدول الداعمة للوكالة بزيادة التمويل، مؤكدين على أهمية الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.



وأوضح خرفان أن الوكالة تقدم خدماتها في الأردن لأكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل وأمريكا تسعيان للقضاء على الأونروا واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بسبب ارتباط "الأونروا" بالشعب الفلسطيني، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل وأمريكا.



وأشار خرفان إلى أن الوكالة تواجه أزمات مالية متكررة، داعيًا الدول المانحة لزيادة حجم التمويل لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني في جميع دول العالم، وضمان استقرار الدول المضيفة للاجئين.