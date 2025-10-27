الإثنين 2025-10-27 02:55 م
 

الطب الشرعي يوضح سبب وفاة طفل بعد الاشتباه بتعرضه للدغة حشرة

الطفل عمر حمزة سلامة
الطفل عمر حمزة سلامة
 
الإثنين، 27-10-2025 01:01 م
الوكيل الإخباري-   كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور ماجد الشمايلة، لموقع الوكيل الإخباري، أن المركز استقبل حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وردت ضمن المعلومات الأولية أنه تعرض للدغة حشرة قبل وفاته.اضافة اعلان


وأوضح الشمايلة أنه تم مباشرة إجراءات التشريح فور ورود الحالة، للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، حيث أظهرت النتائج وجود بؤرتين التهابيتين؛ الأولى في الرئة، والأخرى التهاب فيروسي في الدماغ، يُرجَّح أنه السبب المباشر لوفاة الطفل.

وأشار إلى أنه في حال الاشتباه بتعرض المتوفى للدغة حشرة، يتم التحقق من وجود أي علامات لصدمة تحسسية قد تكون ناجمة عن اللدغة، مبيناً أن الفحوصات لم تُظهر وجود مثل هذه الصدمة في حالة الطفل.

وبيّن الشمايلة أن التهاب الدماغ الفيروسي يُعد من الحالات التي قد يتعرض لها أي طفل، وقد يكون التهاب الرئة تزامن مع الالتهاب الدماغي و ذات المسبب , مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم أخذ عينات نسيجية إضافية لمزيد من الفحوص والبحث حول ملابسات الوفاة.
 
 
