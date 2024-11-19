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الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة

الملكة رانيا العبدالله
الملكة رانيا العبدالله
الثلاثاء، 19-11-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله ، مساء الثلاثاء، عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة لطالب في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان. 

ويرفع الشاب الاردني لافتة مكتوب فيها " بدي الرخصة جلالتك "  خلال تجول الملكة في الجامعة . 

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وردت جلالتها في الصورة  " انجح والكنافة عليّ " .

 


 


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