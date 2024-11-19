الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله ، مساء الثلاثاء، عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة لطالب في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان.



ويرفع الشاب الاردني لافتة مكتوب فيها " بدي الرخصة جلالتك " خلال تجول الملكة في الجامعة .

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وردت جلالتها في الصورة " انجح والكنافة عليّ " .



