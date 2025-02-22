برنامج الوكيل من الـ 9 - 11 صباحاً خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الوكيل الإخباري- يطل عليكم الاعلامي محمد الوكيل عبر برنامجه الاذاعي الجماهيري 'برنامج الوكيل' والذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الأردنية ' راديو هلا ' خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة 9 - 11 صباحاً .

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