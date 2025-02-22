برنامج الوكيل من الـ 9 - 11 صباحاً خلال الأيام الثلاثة المقبلة

هذا وكانت قررت الحكومة تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً خلال الأيام الثلاثة المقبلة نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة وتأثيراتها على حركة التنقل والسلامة العامة.
كما قررت وزارة التربية والتعليم تأخير دوام المدارس الحكومية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للساعة العاشرة صباحاً.
-
أخبار متعلقة
-
تساقط الثلوج بكثافة في عجلون وزخات ثلجية في إربد - فيديو
-
بدء تداول الذهب عيار 14 لأول مرة في الأردن.. وهذا سعره للمواطنين
-
انقلاب مركبة بخلدا والسير تحذر السائقين
-
حريق منزل بعمان .. وفاة الام و 4 اصابات قيد العلاج
-
الامن العام يكشف تفاصيل تهجم شخصين على احد المساجد
-
جمعية البنوك: لا تأجيل لأقساط القروض قبل رمضان ولا مبررات تستدعي التأجيل
-
توقع تعبئة 230 الف اسطوانة غاز في الأردن الخميس
-
اعلان هام من وزارة الأوقاف للمسجلين للحج العام الحالي