 
السبت 2025-02-22 02:15 م
 

برنامج الوكيل من الـ 9 - 11 صباحاً خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الاعلامي محمد الوكيل
محمد الوكيل
السبت، 22-02-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-يطل عليكم الاعلامي محمد الوكيل عبر برنامجه الاذاعي الجماهيري 'برنامج الوكيل' والذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الأردنية ' راديو هلا '  خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة 9 - 11 صباحاً .

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هذا وكانت قررت الحكومة تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً خلال الأيام الثلاثة المقبلة نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة وتأثيراتها على حركة التنقل والسلامة العامة.

 كما قررت وزارة التربية والتعليم تأخير دوام المدارس الحكومية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للساعة العاشرة صباحاً.

 
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