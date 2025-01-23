بعد شائعة العاصفة غير المسبوقة..الارصاد : احذروا هؤلاء

واهاب ال خطاب عبر موقع الوكيل بالجميع استقاء المعلومات الجوية من مصادرها الرسمية لتجنب الإشاعات والتضليل.
ونفى ال خطاب ما يتم تداوله في بعض المصادر غير الرسمية حول عاصفة ثلجية غير مسبوقة قادمة الى الاردن الشهر الحالي .
وكانت مصادر غير رسمية تحدثت عن عاصفة غير مسبوقة قادمة الى الاردن ستؤثر على الحياة العامة واغلاق الطرق اثارت القلق بين المواطنين .
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