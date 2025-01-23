 
الخميس 2025-01-23 03:28 م
 

بعد شائعة العاصفة غير المسبوقة..الارصاد : احذروا هؤلاء

ثلوج
ثلوج
الخميس، 23-01-2025 03:03 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شدد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب،  على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة .اضافة اعلان


 واهاب ال خطاب عبر موقع الوكيل  بالجميع استقاء المعلومات الجوية من مصادرها الرسمية لتجنب الإشاعات والتضليل.

ونفى ال خطاب ما يتم تداوله في بعض المصادر غير الرسمية حول عاصفة ثلجية غير مسبوقة قادمة الى الاردن الشهر الحالي .

وكانت مصادر غير رسمية تحدثت عن عاصفة غير مسبوقة قادمة الى الاردن ستؤثر على الحياة العامة واغلاق الطرق اثارت القلق بين المواطنين .
 
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