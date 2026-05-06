جريمة مروّعة في عمّان .. شاب يقتل شقيقته داخل منزل العائلة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد مصدر أمني بأن شاباً أقدم على طعن شقيقته داخل منزل العائلة في منطقة شمال العاصمة عمّان، ما أسفر عن وفاتها على الفور متأثرة بجروحها.

وبيّن المصدر أنه جرى إلقاء القبض على الجاني بعد وقوع الحادثة مباشرة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.