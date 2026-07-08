حادث سير على الطريق الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد الطريق الصحراوي، اليوم، حادث تدهور وانقلاب شاحنة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وقال شهود لموقع الوكيل الإخباري إن الأجهزة المختصة حضرت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت إجراءات التعامل معه، فيما لم ترد حتى لحظة إعداد هذا الخبر معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار أو أسباب الحادث.



وسيتم تزويدكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.