حادث سير على الطريق الصحراوي - فيديو

وقال شهود لموقع الوكيل الإخباري إن الأجهزة المختصة حضرت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت إجراءات التعامل معه، فيما لم ترد حتى لحظة إعداد هذا الخبر معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار أو أسباب الحادث.
وسيتم تزويدكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/dd7t5c95SB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 8, 2026
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