دعوات لتزيين الشوارع بأعلام الأردن وقميص النشامى احتفالا بالمشاركة الأولى بكأس العالم

وأكدت الجماهير أن هذا الإنجاز الاستثنائي لا يمثل حدثا رياضيا عابرا، بل لحظة وطنية فارقة تستوجب حضورا بصريا يعكس حجم الفرح الشعبي وخاصة مع بقاء 24 يوما على انطلاق بطولة كأس العالم 2026.
وطالبت الجماهير بتخليد هذا الإنجاز التاريخي عبر رفع الأعلام الأردنية وقميص النشامى ومن خلال اللافتات الإعلانية والشاشات الإلكترونية في المدن، إلى جانب تنفيذ جداريات فنية على العمارات في مناطق وسط البلد ومحيط الملاعب في مختلف المحافظات لتوثيق مسيرة التأهل وتخليد اسم المنتخب في الذاكرة العامة.
وشددت الجماهير على أن غياب المظاهر الاحتفالية في الفضاء العام لا يوازي حجم الحدث التاريخي، معتبرة أن تزيين المدن برموز المنتخب والأعلام الوطنية يعزز الشعور بالانتماء، ويجسد لحظة فرح جماعي غير مسبوقة في تاريخ الرياضة الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر: صرف رواتب القطاع العام لشهر أيار الأربعاء المقبل
-
مدفوعاتكم: عمولة الدفع الإلكتروني عند وكلاء اي فواتيركم 8 بالأف في حال استخدام الفيزا بالبطاقات المحلية
-
شكاوى من إهمال الغابات والمتنزهات مع دخول الصيف .. حمّامات مغلقة وخدمات غائبة
-
شكوى من صرف دواء منتهي الصلاحية في مستشفى الزرقاء.. ومديره يرد
-
فيديو - حريق في ضاغطة نفايات في الزرقاء
-
ترجيح صرف رواتب القطاع العام نهاية الأسبوع
-
ترقب إعلان تشكيلة "النشامى" في كأس العالم وتعديلات متوقعة على المنتخب
-
هذا ما فعله والد نزار الرشدان مع الإعلامي خالد جاسم خلال زيارته للأردن