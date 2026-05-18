دعوات لتزيين الشوارع بأعلام الأردن وقميص النشامى احتفالا بالمشاركة الأولى بكأس العالم

الوكيل الإخباري- دعت الجماهير الأردنية أمانة عمّان الكبرى والبلديات في مختلف أنحاء المملكة إلى إطلاق حملات احتفالية واسعة بمناسبة التأهل التاريخي لمنتخب النشامى إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، من خلال تزيين الشوارع والساحات العامة ورفع صور المنتخب الوطني في الميادين وعلى واجهات المباني.





وأكدت الجماهير أن هذا الإنجاز الاستثنائي لا يمثل حدثا رياضيا عابرا، بل لحظة وطنية فارقة تستوجب حضورا بصريا يعكس حجم الفرح الشعبي وخاصة مع بقاء 24 يوما على انطلاق بطولة كأس العالم 2026.



وطالبت الجماهير بتخليد هذا الإنجاز التاريخي عبر رفع الأعلام الأردنية وقميص النشامى ومن خلال اللافتات الإعلانية والشاشات الإلكترونية في المدن، إلى جانب تنفيذ جداريات فنية على العمارات في مناطق وسط البلد ومحيط الملاعب في مختلف المحافظات لتوثيق مسيرة التأهل وتخليد اسم المنتخب في الذاكرة العامة.



وشددت الجماهير على أن غياب المظاهر الاحتفالية في الفضاء العام لا يوازي حجم الحدث التاريخي، معتبرة أن تزيين المدن برموز المنتخب والأعلام الوطنية يعزز الشعور بالانتماء، ويجسد لحظة فرح جماعي غير مسبوقة في تاريخ الرياضة الأردنية.





