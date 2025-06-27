شاهد : جنازة مهيبة لتشييع جثمان المغدور عبادة عرابي - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شارك عدد كبير من المواطنين في تشييع جثمان المغدور عبادة عرابي من مسجد التابعين بالعاصمة عمان الى مثواه الاخير .

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وتوفي الشاب " عمر عرابي" الذي يبلغ من العمر 21 عام اثر تعرضه للطعن باداة حادة بمنطقة الصدر من قبل شخص إثر خلافات شخصية، وفق مصدر امني.



وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم نقل الجثة للطب الشرعي وتم ضبط الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.