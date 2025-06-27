شاهد : جنازة مهيبة لتشييع جثمان المغدور عبادة عرابي - فيديو

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم نقل الجثة للطب الشرعي وتم ضبط الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.
لحظة تشييع جثمان الشاب المغدور عبادة عرابي من مسجد التابعين في منطقة أم نوارة#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/K8tO0phXaQ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 27, 2025
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