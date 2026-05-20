شكاوى من انتشار المركبات الخصوصية لنقل الركاب من وإلى جامعة عمّان الأهلية

الوكيل الإخباري- أعرب أحد سائقي التكسي العمومي في العاصمة عمّان عن استيائه من انتشار مركبات خصوصية تعمل بشكل غير قانوني في نقل الركاب ضمن محيط جامعة عمّان الأهلية. اضافة اعلان





وقال السائق لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الظاهرة بدأت منذ نحو 7 سنوات وكل عام جديد تزداد المركبات التي تعمل في محيط الجامعة، لافتا إلى أن هذ التغول بات يؤثر بشكل مباشر على مصدر رزق العاملين في قطاع النقل العمومي المرخص.



وأضاف أن هذه المركبات تؤثر على تكسي عمّان والبلقاء حيث يجري نقل الطلاب بين منطقة طلوع نيفين في العاصمة والجامعة ذهابا وإيابا مقابل أجر مادي عبر رحلات يتم تنظيمها على مجموعات ومنصات التواصل بالإضافة إلى الاصطفاف على جانبي الطريق أو أماكن قريبة من الجامعة (بعيدة عن أعين رقباء السير) لتحميل الركاب.



وأشار السائق إلى أن تنظيم الرحلات بهذا الشكل المنتظم وكأنه خط نقل رسمي بين عمان والبلقاء رغم وجود وسائط نقل عمومي مرخصة، داعيا إدارة السير وهيئة تنظيم النقل البري إلى متابعة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المركبات المخالفة.



يذكر أن هيئة النقل البري أطلقت مؤخرا عن حملة لضبط التطبيقات غير المرخصة والمركبات التي تعمل بشكل مخالف في نقل الركاب.





