الثلاثاء 2026-05-19 02:23 م

غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري- عبّر عدد من السائقين عن استيائهم المتزايد من واقع الطرق والاختناقات المرورية، مؤكدين أن جملة من المعيقات اليومية باتت تؤثر بشكل مباشر على انسيابية الحركة وتزيد من معاناتهم أثناء التنقل، خصوصاً خلال ساعات الذروة.

وجاءت هذه الآراء ضمن استطلاع أجراه موقع "الوكيل الإخباري"، حيث طالب المشاركون أمانة عمّان الكبرى والبلديات وإدارة السير بإيجاد حلول جذرية وعملية لتحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية، بدلاً من التركيز على تكثيف الرقابة بالكاميرات والمخالفات المرورية فقط.

اضافة اعلان

 



وأشار سائقون إلى أن تهالك بعض الطرق ووجود الحفر والمطبات العشوائية يتسبب بأضرار متكررة للمركبات ويعيق حركة السير، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بالأولويات المرورية، ما يؤدي إلى ازدحامات ومشاحنات متكررة في الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما اشتكى مشاركون من قيام رجال السير بإغلاق بعض المنافذ والمخارج المؤدية من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية خلال أوقات الازدحام، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتسبب أحياناً بتكدس المركبات داخل الأحياء السكنية وخلق أزمات مرورية خانقة تمتد لمسافات طويلة.

ولفت آخرون إلى أن إغلاق أكتاف الجسور والطرق الحيوية أمام المركبات يزيد من حدة الاختناقات، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية، مطالبين بإعادة تقييم بعض الخطط المرورية بما يحقق انسيابية أفضل للحركة دون مضاعفة معاناة السائقين.

وأكد المشاركون أيضاً أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والتداخل الخاطئ بين المركبات، وعدم الالتزام بالمسارب، كلها عوامل ترفع احتمالية وقوع الحوادث وتفاقم الأزمة المرورية، داعين إلى تعزيز التوعية المرورية بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وإيجاد حلول مستدامة للازدحامات اليومية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

أخبار محلية أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

منوعات مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل مراقبون: استدعاء إحسان حداد للمونديال مخاطرة قد تكلّف النشامى واللاعب كثيراً

كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

منوعات كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

ب

أخبار محلية الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

ل

خاص بالوكيل غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج

أخبار محلية صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 