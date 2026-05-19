غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

وجاءت هذه الآراء ضمن استطلاع أجراه موقع "الوكيل الإخباري"، حيث طالب المشاركون أمانة عمّان الكبرى والبلديات وإدارة السير بإيجاد حلول جذرية وعملية لتحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية، بدلاً من التركيز على تكثيف الرقابة بالكاميرات والمخالفات المرورية فقط.
وأشار سائقون إلى أن تهالك بعض الطرق ووجود الحفر والمطبات العشوائية يتسبب بأضرار متكررة للمركبات ويعيق حركة السير، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بالأولويات المرورية، ما يؤدي إلى ازدحامات ومشاحنات متكررة في الشوارع الرئيسية والفرعية.
كما اشتكى مشاركون من قيام رجال السير بإغلاق بعض المنافذ والمخارج المؤدية من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية خلال أوقات الازدحام، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتسبب أحياناً بتكدس المركبات داخل الأحياء السكنية وخلق أزمات مرورية خانقة تمتد لمسافات طويلة.
ولفت آخرون إلى أن إغلاق أكتاف الجسور والطرق الحيوية أمام المركبات يزيد من حدة الاختناقات، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية، مطالبين بإعادة تقييم بعض الخطط المرورية بما يحقق انسيابية أفضل للحركة دون مضاعفة معاناة السائقين.
وأكد المشاركون أيضاً أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والتداخل الخاطئ بين المركبات، وعدم الالتزام بالمسارب، كلها عوامل ترفع احتمالية وقوع الحوادث وتفاقم الأزمة المرورية، داعين إلى تعزيز التوعية المرورية بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وإيجاد حلول مستدامة للازدحامات اليومية.
