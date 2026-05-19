غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

الوكيل الإخباري- عبّر عدد من السائقين عن استيائهم المتزايد من واقع الطرق والاختناقات المرورية، مؤكدين أن جملة من المعيقات اليومية باتت تؤثر بشكل مباشر على انسيابية الحركة وتزيد من معاناتهم أثناء التنقل، خصوصاً خلال ساعات الذروة.



وجاءت هذه الآراء ضمن استطلاع أجراه موقع "الوكيل الإخباري"، حيث طالب المشاركون أمانة عمّان الكبرى والبلديات وإدارة السير بإيجاد حلول جذرية وعملية لتحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية، بدلاً من التركيز على تكثيف الرقابة بالكاميرات والمخالفات المرورية فقط.

