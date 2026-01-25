لماذا وجّه الملك بإعادة هيكلة الجيش العربي ؟ أبو زيد يجيب

وأضاف أبوزيد لـ "الوكيل الإخباري" أن التهديدات وأساليبها تتطور باستمرار، ما يجعل التطوير العسكري ضرورة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن تحليل لغة الخطاب الملكي يكشف عن استخدام مصطلحات مثل "الردع الاستراتيجي" و"أساليب القتال الحديثة"، مما يعكس رؤية ملكية واضحة لوضع استراتيجية جديدة للقوات المسلحة لمواكبة التحولات العسكرية العالمية.
وأوضح أبوزيد أن جلالة الملك استخدم أيضًا عبارات مثل "البساطة والفاعلية في التطبيق لحماية مركز الثقل الاستراتيجي والتعبوي"، مؤكداً أن الهدف من التطوير هو التناغم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية.
كما أشار إلى أن التوجيه الملكي تضمن الإشارة إلى العمليات السيبرانية الدفاعية والهجومية، والاستراتيجية القائمة على الاحتياط الكافي، ومبادئ الحرب الحديثة التي تعتمد على الكفاءة وتقليل الهدر، وتعزيز القوة والقدرة والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى العمليات الاستخبارية الدقيقة والاعتماد على قوات النخبة والطيران بدلاً من الحشد التقليدي الكبير، بما يشير إلى تحول القوات المسلحة نحو المرونة والتأثير بتكلفة أقل وتركيز أكبر.
