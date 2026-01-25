الأحد 2026-01-25 12:04 م

لماذا وجّه الملك بإعادة هيكلة الجيش العربي ؟ أبو زيد يجيب

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن التوجيه الملكي بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية يُعد خطوة استراتيجية لمواكبة الأساليب القتالية الحديثة، والانتقال من العقائد القتالية التقليدية إلى ما يُعرف بعقيدة الجيل السادس، التي بدأت تطغى على معظم الجيوش، بما يتماشى مع متغيرات التحدي والتهديد لأي دولة.اضافة اعلان


وأضاف أبوزيد لـ "الوكيل الإخباري" أن التهديدات وأساليبها تتطور باستمرار، ما يجعل التطوير العسكري ضرورة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن تحليل لغة الخطاب الملكي يكشف عن استخدام مصطلحات مثل "الردع الاستراتيجي" و"أساليب القتال الحديثة"، مما يعكس رؤية ملكية واضحة لوضع استراتيجية جديدة للقوات المسلحة لمواكبة التحولات العسكرية العالمية.

وأوضح أبوزيد أن جلالة الملك استخدم أيضًا عبارات مثل "البساطة والفاعلية في التطبيق لحماية مركز الثقل الاستراتيجي والتعبوي"، مؤكداً أن الهدف من التطوير هو التناغم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية. 

كما أشار إلى أن التوجيه الملكي تضمن الإشارة إلى العمليات السيبرانية الدفاعية والهجومية، والاستراتيجية القائمة على الاحتياط الكافي، ومبادئ الحرب الحديثة التي تعتمد على الكفاءة وتقليل الهدر، وتعزيز القوة والقدرة والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى العمليات الاستخبارية الدقيقة والاعتماد على قوات النخبة والطيران بدلاً من الحشد التقليدي الكبير، بما يشير إلى تحول القوات المسلحة نحو المرونة والتأثير بتكلفة أقل وتركيز أكبر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

نعـي فـاضل عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

ل

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026

ههه

منوعات معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق

شهادتي ISO 45001 وISO 14001

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001

إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

عربي ودولي إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

ل

عربي ودولي نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد



 






الأكثر مشاهدة