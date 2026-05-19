الثلاثاء 2026-05-19 02:23 م

مباريات الأردن بالمونديال مع ساعات الصباح الأولى.. حراك جماهيري للمطالبة بعطلة أو تأخير الدوام

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 01:30 م
الوكيل الإخباري- تصاعدت في الأردن دعوات رياضية وجماهيرية للمطالبة بإعلان عطلة رسمية أو تأخير ساعات الدوام خلال أيام مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأردنيين لمتابعة المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في المونديال.اضافة اعلان


وتأتي هذه المطالب في ظل توقيت مباريات المنتخب التي ستقام فجراً بالتزامن مع ساعات العمل الرسمية، حيث يفتتح النشامى مشوارهم بمواجهة النمسا عند الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء 17 حزيران 2026، قبل لقاء الجزائر الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، فيما يختتم المنتخب منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً يوم الأحد 28 حزيران 2026.

وأكدت الجماهير أن مشاركة الأردن في كأس العالم تمثل حدثاً وطنياً استثنائياً وتاريخياً، يستدعي تهيئة الأجواء المناسبة لتعزيز الحضور الشعبي والتفاعل الجماهيري مع المنتخب، بما ينعكس إيجاباً على الدعم المعنوي للاعبين خلال البطولة.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي، قد أعلن في وقت سابق القائمة الأولية للنشامى استعداداً للمعسكر الأخير الذي يسبق المشاركة الأولى في تاريخ الأردن ببطولة كأس العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

أخبار محلية أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

منوعات مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل مراقبون: استدعاء إحسان حداد للمونديال مخاطرة قد تكلّف النشامى واللاعب كثيراً

كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

منوعات كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

ب

أخبار محلية الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

ل

خاص بالوكيل غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج

أخبار محلية صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 