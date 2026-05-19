مباريات الأردن بالمونديال مع ساعات الصباح الأولى.. حراك جماهيري للمطالبة بعطلة أو تأخير الدوام

الوكيل الإخباري- تصاعدت في الأردن دعوات رياضية وجماهيرية للمطالبة بإعلان عطلة رسمية أو تأخير ساعات الدوام خلال أيام مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأردنيين لمتابعة المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في المونديال. اضافة اعلان





وتأتي هذه المطالب في ظل توقيت مباريات المنتخب التي ستقام فجراً بالتزامن مع ساعات العمل الرسمية، حيث يفتتح النشامى مشوارهم بمواجهة النمسا عند الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء 17 حزيران 2026، قبل لقاء الجزائر الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، فيما يختتم المنتخب منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً يوم الأحد 28 حزيران 2026.



وأكدت الجماهير أن مشاركة الأردن في كأس العالم تمثل حدثاً وطنياً استثنائياً وتاريخياً، يستدعي تهيئة الأجواء المناسبة لتعزيز الحضور الشعبي والتفاعل الجماهيري مع المنتخب، بما ينعكس إيجاباً على الدعم المعنوي للاعبين خلال البطولة.



وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي، قد أعلن في وقت سابق القائمة الأولية للنشامى استعداداً للمعسكر الأخير الذي يسبق المشاركة الأولى في تاريخ الأردن ببطولة كأس العالم.





