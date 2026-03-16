مدارس خاصة تعلن تعطيل الطلبة وجدل بين أولياء الأمور

وأظهرت رسائل متداولة بين أولياء الأمور ، أن بعض المدارس قررت بدء العطلة اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء الاثنين المقبل 23 آذار 2026، بهدف ما قالت انه منح الطلبة فرصة للاستعداد لعيد الفطر.
وبحسب رصد "الوكيل الاخباري" انقسمت آراء أولياء الأمور ، إذ اعتبر عدد منهم أن هذه الخطوة تعكس حالة من “الانفلات” في قرارات الدوام داخل المدارس الخاصة، مشيرين إلى وجود تهاون في رقابة وزارة التربية على التزام المدارس بالتقويم الدراسي الرسمي.
في المقابل، بين آخرون أن القرار إيجابي، لأنه يتيح للطلبة وأسرهم فرصة إحياء الليالي الوترية الأخيرة من شهر رمضان، خاصة أن كثيرًا من الطلبة يتغيبون فعليًا عن الدوام خلال هذه الفترة.
