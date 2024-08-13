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مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الزلزال الذي شعر فيه الاردنيون

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية
تعبيرية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 12:16 ص

الوكيل الإخباري-  اكد مرصد الزلازل الاردني انه  تم تسجيل زلزال الاثنين التاريخ 12/08/2024 الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان شمال سوريا بقوة 5.4  عمق 10 كم.

 

ويبعد الزلزال عن عمان وفق ما اكد مدير المرصد غسان سويدان لموقع الوكيل الاخبار ي 350 كلم .

 

واضاف سويدان ان الزلزال مركزه حماة شمال سوريا .

 

كما رصد مرصد الزلازل الاردني زلزال بقوة 3.9 ريختر في تمام الساعه 9.30 مساء بتوقيت عمان في نفس منطقة الزلزال الذي حصل في الساعه 11.55 مساء ، وفق سويدان .

 

وشعر الاردنيون بالزلزال وتناقلوا منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي تؤكد ذلك . 

 

وفي وقت لاحق اكد سويدان انه تم تسجيل زلزال ارتدادي بنفس موقع الزلزال الرئيسي الثلاثاء التاريخ 13/08/2024 الساعه 12.30  صباحا  بتوقيت عمان شمال سوريا بقوة 3.9 عمق 10 كم   .

gnews

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