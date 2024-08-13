مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الزلزال الذي شعر فيه الاردنيون

الوكيل الإخباري- اكد مرصد الزلازل الاردني انه تم تسجيل زلزال الاثنين التاريخ 12/08/2024 الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان شمال سوريا بقوة 5.4 عمق 10 كم.

ويبعد الزلزال عن عمان وفق ما اكد مدير المرصد غسان سويدان لموقع الوكيل الاخبار ي 350 كلم .

واضاف سويدان ان الزلزال مركزه حماة شمال سوريا .

كما رصد مرصد الزلازل الاردني زلزال بقوة 3.9 ريختر في تمام الساعه 9.30 مساء بتوقيت عمان في نفس منطقة الزلزال الذي حصل في الساعه 11.55 مساء ، وفق سويدان .

وشعر الاردنيون بالزلزال وتناقلوا منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي تؤكد ذلك .