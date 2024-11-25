 
الإثنين 2024-11-25 02:47 م
 

مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي في الأردن قريباً

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الإثنين، 25-11-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري-  قالت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح بأن الهيئة تستعد لإطلاق مركز موحد لوسائط النقل الدولي سيتم افتتاحه مطلع العام الجديد 2025 .اضافة اعلان


وبينت وشاح لـ "الوكيل الإخباري" بأن موقع المركز الانطلاق الموحد سيكون بالقرب من دوار الشرق الأوسط في منطقة رأس العين .

وأشارت إلى أن افتتاح المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات من وإلى المملكة بمسارات ستحددها الهيئة يوضح فيها نقطة انطلاق ومسار ونقاط توقف سيارات السفريات .

ونوهت وشاح إلى ضرورة الالتزام بهذه المسارات ، خاصة المركبات العراقية والسورية والسعودية من كافة المعابر البرية (حدود جابر ، ومعبر الكرامة ، وحدود المدورة) .

وأكدت ان الهيئة تشدد على الالتزام بالمسارات التي ستحددها وسيتم الإعلان عنها قريباً ، مع الحصول على "منافست" لكل مركبة، وهو كشف خاص يصدر من مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي ببيانات المركبة والركاب في كل مركبة.

وبينت وشاح بأن الغاية من المركز هو تنظيم تواجد المركبات "حركتها ومبيتها وانطلاقها" بسبب تواجدها حالياًَ بشكل عشوائي في بعض المناطق بالعاصمة عمان .

وأكدت أن الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة مع أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، على عدم منح أو تجديد رخص المهن لمكاتب السفريات الخارجية التي تعمل داخل حدود أمانة عمان الكبرى وأن يكون حصر تراخيصها ضمن حدود مركز الانطلاق الموحد، مشيرة إلى أن هذه المكاتب يتوجب عليها الانتقال إلى المركز الموحد .
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل خالد بكار - أرشيفية

أخبار محلية وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان

بللا

أخبار الشركات كابيتال بنك يستضيف طلاب مدرسة يعقوب هاشم ضمن فعاليات اليوم الوظيفي في القطاع المالي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

ا

خاص بالوكيل 29 مليون دينار مخصصات ونفقات مجلسي النواب والأعيان في موازنة 2025

وزارة المياه والري

أخبار محلية إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة

اللواء الركن الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

أخبار محلية الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

تعبيرية

خاص بالوكيل 159 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة .. والعاصمة في قمة الهرم

ا

خاص بالوكيل 63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة



 




الأكثر مشاهدة