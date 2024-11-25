مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي في الأردن قريباً

وبينت وشاح لـ "الوكيل الإخباري" بأن موقع المركز الانطلاق الموحد سيكون بالقرب من دوار الشرق الأوسط في منطقة رأس العين .
وأشارت إلى أن افتتاح المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات من وإلى المملكة بمسارات ستحددها الهيئة يوضح فيها نقطة انطلاق ومسار ونقاط توقف سيارات السفريات .
ونوهت وشاح إلى ضرورة الالتزام بهذه المسارات ، خاصة المركبات العراقية والسورية والسعودية من كافة المعابر البرية (حدود جابر ، ومعبر الكرامة ، وحدود المدورة) .
وأكدت ان الهيئة تشدد على الالتزام بالمسارات التي ستحددها وسيتم الإعلان عنها قريباً ، مع الحصول على "منافست" لكل مركبة، وهو كشف خاص يصدر من مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي ببيانات المركبة والركاب في كل مركبة.
وبينت وشاح بأن الغاية من المركز هو تنظيم تواجد المركبات "حركتها ومبيتها وانطلاقها" بسبب تواجدها حالياًَ بشكل عشوائي في بعض المناطق بالعاصمة عمان .
وأكدت أن الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة مع أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، على عدم منح أو تجديد رخص المهن لمكاتب السفريات الخارجية التي تعمل داخل حدود أمانة عمان الكبرى وأن يكون حصر تراخيصها ضمن حدود مركز الانطلاق الموحد، مشيرة إلى أن هذه المكاتب يتوجب عليها الانتقال إلى المركز الموحد .
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