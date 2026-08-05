هل ستُعلن نتائج التوجيهي الخميس؟ التربية تحسم الجدل ..!

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يوم الخميس.

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وأكد حياصات أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان النتائج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلانها خلال النصف الثاني من شهر آب الحالي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.