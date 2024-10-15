وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عن عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها خلال شهر أيلول الماضي.



ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت خلال الشهر الماضي 482 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

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