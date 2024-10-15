وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول

ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت خلال الشهر الماضي 482 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما استقبلت الوزارة 252 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تلزم المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المحكمة بتعيين محامٍ للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات فأكثر.
وأظهرت البيانات أن عدد المعاملات التي تم إنجازها لدى دوائر الكاتب العدل بلغ 22591 معاملة.
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