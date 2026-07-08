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وفاة اردني بحادث سير في السعودية - صورة

وفاة اردني بحادث سير في السعودية
وفاة اردني بحادث سير في السعودية
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -      توفي الشاب الأردني أحمد يحيى النمراوي إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت به عائلته.

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وقالت عائلة الفقيد، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن أحمد كان يعمل في إحدى الشركات في السعودية، قبل أن يتعرض للحادث الذي أدى إلى وفاته.


وسادت حالة من الحزن بين أقارب وأصدقاء الفقيد، الذين نعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 
 


gnews

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