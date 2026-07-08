وفاة اردني بحادث سير في السعودية - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الشاب الأردني أحمد يحيى النمراوي إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت به عائلته.

اضافة اعلان



وقالت عائلة الفقيد، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن أحمد كان يعمل في إحدى الشركات في السعودية، قبل أن يتعرض للحادث الذي أدى إلى وفاته.