وفاة اردني بحادث سير في السعودية - صورة

وقالت عائلة الفقيد، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن أحمد كان يعمل في إحدى الشركات في السعودية، قبل أن يتعرض للحادث الذي أدى إلى وفاته.
وسادت حالة من الحزن بين أقارب وأصدقاء الفقيد، الذين نعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء
-
حادث سير على الطريق الصحراوي - فيديو
-
الامن العام : العثور على جثة شخص داخل مزرعة
-
خطأ تحكيمي فادح يطيح بمصر خارج المونديال .. وخبير تحكيمي يكشف التفاصيل
-
شكاوى من طلبة التوجيهي بالنظام الأمريكي بعد تداول معلومات عن إلغاء نتائج امتحان AP Pre- Calculus
-
شكاوى من خريجي الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بشأن كلفة تصديق الوثائق
-
مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري - فيديو
-
شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات