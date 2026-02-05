الخميس 2026-02-05 11:03 ص

وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 05-02-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

 قال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة إربد في ساعة متأخرة من الليل يفيد بسقوط شخص من أعلى إحدى العمارات السكنية في الحي الجنوبي بمدينة إربد، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف المصدر لـ "الوكيل الاخباري"  أن المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع الحادثة وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابساتها.

وأشار إلى أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

 
 


