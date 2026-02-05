وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد

وأضاف المصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع الحادثة وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابساتها.
وأشار إلى أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
