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السبت، 27-02-2021 11:18 ص

أحدها يخلص من رائحة الفم.. 4 بدائل تغنيك عن تناول الشاي الأسود

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الوكيل الاخباري - يتميز الشاي الأسود أو الأحمر بفوائد عدة، في المقابل تناوله بطرق خاطئة قد تجعل منه مشروبًا ضارا، لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

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لذلك، قام موقع "ميديكال نيوز تودي" الطبي بعرض مجموعة من المشروبات الصحية البديلة له.


الشاي الأخضر


آمن على صحة الجسم، بالإضافة إلى تعدد فوائده الصحية، مثل إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم وتعزيز التركيز وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.


شاي الزنجبيل والليمون


يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض الناجمة عن نشاط الشوارد الحرة بالجسم، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب وشيخوخة الجلد.

 

وينصح بإضافة الليمون له لاكتسابه نسبة كبيرة من فيتامين سي، يعزز من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والفطريات.

يمثل عصير الليمون أهمية كبيرة لصحة الإنسان، فهو يساعد على تسكين آلام العضلات والعظام وتنقية الدم من السموم، فضلًا عن فوائده من الناحية النفسية، حيث يقلل من التقلبات المزاجية ويعمل على تخفيف التوتر.
ويلعب الزنجبيل والليمون أيضا دورا كبيرا في التخلص من رائحة الفم الكريهة وتخفيف الشعور بالغثيان.


شاي البابونج


يشتهر البابونج بقدرته الفعالة على تخفيف القلق والتوتر وعلاج الأرق، بفضل محتواه العالي من الخصائص المهدئة للأعصاب، لذلك فهو المشروبات التي يمكن احتسائها ليلًا بدلًا من الشاي الأسود الذي يسبب صعوبة النوم، نتيجة لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الكافيين.


الشاي الأبيض


لماذا الشاي الأبيض؟


الجواب بالتأكيد لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الكافيين، ما يجعله من المشروبات الصحية لمحبي تناول الشاي الأسود مساءً، كما يتميز باحتوائه على مركبات مفيدة لصحة الأسنان، مثل الفلوريدا والعفص والكاتشين.


 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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