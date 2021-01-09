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السبت، 09-01-2021 04:03 م

أخطاء تؤذي ركبتك أثناء التمارين الرياضية

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الوكيل الإخباري _ يعد الم الركبة خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية من اكثر المشاكل التي يواجهها العديد من الاشخاص ، وذلك لان البعض يرتكب  العديد من الأخطاء الكارثية التي تؤذي المفاصل خاصة الركبة، تعرف على أبرز الأخطاء التي قد يرتكبها الفرد أثناء التمارين الرياضية وتؤثر على الركبة :

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1- عدم المحاذاة
يعد عدم بروز الركبة في نفس مستوى الجزء العلوي من الحذاء، أمراً غير مستحب في تمارين القرفصاء، وذلك لأن دخول الركبة إلى الداخل قليلاً يؤثر على المفصل، خاصًة إذا كنت ترفع أوزان ثقيلة، كما أن عدم المحاذاة مع أعلى القدم يضغط على مفاصل الوركين والكاحلين والقدمين.


2- رفع الأوزان الثقيلة 

تصبح الركبة أكثر عُرضة للإصابة بألم العضلات وألم مفصل الركبة والنسيج الضام، حينما ترفع وزن ثقيل وجسمك غير مستعد ، وذلك لأن رفع الأثقال يحتاج إلى الكثير من الوقت والتدريب، وزيادة الوزن يؤدي إلى ألم الركبة.

3- العادات اليومية الخاطئة
إذا كنت تحمل حقيبة الظهر على ذراع واحد فهذه عادة خاطئة وشائعة لدي الكثيرين، لكنها كما تضر فقرات عنقك، فضلا عن مشاكل الركبة أيضًا، وذلك بسبب التحميل على أحد جانبي الجسم مقابل الجانب الآخر، مما يجعلك تعاني من عدم تناسق عضلات الجسم معاً؛ بحسب خبراء اللياقة البدنية، لذا يوصي الخبراء بممارسة تمارين البلانك الجانبي لأنها تزيد من تناسق الجسم.


4- اختيار الحذاء الخاطئ
قد يؤدي اختيار الحذاء الخاطئ إلى زيادة ألم المفاصل بدءًا من القدمين إلى الركبتين، لأنه يزيد بشكل خطئ من التحميل على مفاصل الجسم، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات التقوس وبالتالي زيادة فرص الشعور بألم وعدم محاذاة الركبة للجسم.


المصدر : الكونسلتو 

 


 




 

 


 

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