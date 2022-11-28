أخطاء شائعة حول الماء .. ما تأثير شرب الماء قبل الأكل ؟

الوكيل الإخباري-يعتقد البعض أن شرب الماء لا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجسم، لكن قد تتسبب طريقة شرب الماء في ظهور بعض المضاعفات التي تتطلب استشارة الطبيب المختص.

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في التقرير التالي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند شرب الماء، وفقًا لموقع " الكونسلتو " الطبي :



1- إضافة الفاكهة أو الخضار

قد يساعد إضافة الفاكهة أو الخضار إلى الماء في الحصول على طعم جيد، ولكن الإفراط في كمية الفاكهة أو الخضروات التي يتم إضافتها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض مثل السالمونيلا، لذلك لا يفضل الإفراط في شرب هذا النوع من الماء.



2- عدم شرب ما يكفي من الماء

يجهل البعض شرب الماء فقط يشربون كوب واحد خلال اليوم مما يتسبب في صعوبة الهضم وسهولة الإصابة بالجفاف والإمساك كذلك تكوين حصوات الكلى، وبالتالي فمن الأفضل الحرص على تناول الكمية اليومية المطلوبة للجسم وهي 11 كوبًا للنساء و15 كوبًا للرجال.



3- إضافة مواد صناعية

يلجأ البعض إلى إضافة المحليات الصناعية أو النكهات للماء بهدف الحصول على طعم أفضل ولكن ذلك قد يسبب الإصابة بالنوع الثاني من السكري والسرطان، والأفضل تجنب المحليات الصناعية نهائيًا لتجنب أي مضاعفات صحية.



4- الوقوف عند شرب الماء

يحذر الأطباء من شرب الماء أثناء الوقوف وذلك لأنه يتسبب في ضعف توازن الجسم وعدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية وبالتالي صعوبة الهضم، ويفضل شرب الماء أثناء الجلوس.



5- شرب الماء قبل الطعام

يعتقد بعض الأشخاص أن شرب كمية كبيرة من الماء قبل تناول الطعام يساعد على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فقدان الوزن، ولكنه يتسبب في صعوبة امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والإصابة بالإمساك والغثيان وفي بعض الأحيان القيء.

