الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

المتقاعدين العسكريين : بدء تقديم طلبات قروض مشاريع المحفظة الإقراضية

هام من وزارة العمل للمرأة العاملة

الولايات المتحدة الأمريكية تناقش الإفراج عن سجنائها مع روسيا

الأردن يستضيف ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات

غزة: الاحتلال يعتقل ستة صيادين في بحر رفح

خبير يحذر من خطورة تكدس آلاف بطاريات السيارات الكهربائية التالفة في الأردن

تراجع أسعار الذهب عالمياً

رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الثلاثاء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية - تفاصيل

الإثنين، 28-11-2022 09:55 ص

أخطاء شائعة حول الماء .. ما تأثير شرب الماء قبل الأكل ؟

شرب-الماء


الوكيل الإخباري-يعتقد البعض أن شرب الماء لا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجسم، لكن قد تتسبب طريقة شرب الماء في ظهور بعض المضاعفات التي تتطلب استشارة الطبيب المختص.

اضافة اعلان

 

في التقرير التالي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند شرب الماء، وفقًا لموقع " الكونسلتو " الطبي :


1- إضافة الفاكهة أو الخضار
قد يساعد إضافة الفاكهة أو الخضار إلى الماء في الحصول على طعم جيد، ولكن الإفراط في كمية الفاكهة أو الخضروات التي يتم إضافتها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض مثل السالمونيلا، لذلك لا يفضل الإفراط في شرب هذا النوع من الماء.


2- عدم شرب ما يكفي من الماء
يجهل البعض شرب الماء فقط يشربون كوب واحد خلال اليوم مما يتسبب في صعوبة الهضم وسهولة الإصابة بالجفاف والإمساك كذلك تكوين حصوات الكلى، وبالتالي فمن الأفضل الحرص على تناول الكمية اليومية المطلوبة للجسم وهي 11 كوبًا للنساء و15 كوبًا للرجال.


3- إضافة مواد صناعية
يلجأ البعض إلى إضافة المحليات الصناعية أو النكهات للماء بهدف الحصول على طعم أفضل ولكن ذلك قد يسبب الإصابة بالنوع الثاني من السكري والسرطان، والأفضل تجنب المحليات الصناعية نهائيًا لتجنب أي مضاعفات صحية.


4- الوقوف عند شرب الماء
يحذر الأطباء من شرب الماء أثناء الوقوف وذلك لأنه يتسبب في ضعف توازن الجسم وعدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية وبالتالي صعوبة الهضم، ويفضل شرب الماء أثناء الجلوس.


5- شرب الماء قبل الطعام
يعتقد بعض الأشخاص أن شرب كمية كبيرة من الماء قبل تناول الطعام يساعد على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فقدان الوزن، ولكنه يتسبب في صعوبة امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والإصابة بالإمساك والغثيان وفي بعض الأحيان القيء.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5299994-1280_917900136-stomach-pain-after-eating

بلا أدوية .. نصائح لعلاج انتفاخ البطن بعد الأكل

63b0fb89-8a40-481f-a318-5ed5f0df228d

دراسة تحذر من عادات غذائية يومية يمكن أن تسبب الوفاة!

2021_5_15_0_17_53_761

الكاجو كنز من المعادن .. ما فوائده ؟

5fd51f34b2ea78e8436c474a81bd3066

دراسة : مكملات الحمل قد لا توفر ما يكفي من الحديد

RDWDYHBZHV

طرق طبيعية لمحاربة "التعب والإعياء"

1496215

اكتشاف ارتباط غير متوقع بين الوجبات السريعة والاحساس بالألم

أخبار متعلقة
2021_5_15_0_17_53_761

الكاجو كنز من المعادن .. ما فوائده ؟

2018_4_2_23_23_55_544

أخطاء في طهي البيض تقتل فوائده الغذائية.. لا ترتكبها

398174Image1

3 أسباب وراء زيادة الوزن في الشتاء

20221120145728511DO

دراسة تكشف فائدة العسل على صحة القلب

A_9875cimage_story

لحرق السعرات الحرارية.. ما هي الطريقة الصحيحة للمشي ؟

135-110807-treating-sinusitis-home-steam-inhalation_700x400

3 أخطاء شائعة في علاج نزلات البرد .. تجنبها