أدوية فاعلة جديدة لتخفيض مستوى الكولسترول

الوكيل الإخباري- منذ ثلاث سنوات، صادقت «إدارة الغذاء والدواء» على دوائين لتخفيض مستويات الكولسترول السيئ بنسبة تفوق الخمسين في المئة. ينتمي الدواءان، أليروكوماب (برالونت) وإيفولوكوماب (ريباثا)، إلى فئة جديدة من الأدوية المعروفة بمثبطات PCSK9. يُعطى النوعان على شكل حقنة ذاتية مرة أو مرتين في الشهر.



يستهدف هذا الشكل من الأدوية الأشخاص الذين يسجلون مستويات مرتفعة من الكولسترول رغم تعديل أسلوب حياتهم (عن طريق الحمية الغذائية وممارسة الرياضة) وأخذ أعلى جرعة من أدوية الستاتين الفاعلة أو أدوية أخرى لتخفيض الكولسترول. في آخر سنتين، كشفت نتائج دراستين واسعتين أن مثبطات PCSK9 نجحت في تخفيض خطر الإصابة بمشاكل مرتبطة بالقلب، مثل النوبات القلبية والجلطات الدماغية، بنسبة 15%.



يقول طبيب القلب كريستوفر كانون، أستاذ طب في كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد: "نعرف الآن أن هذه الفئة من الأدوية تمنع الحوادث القلبية، حتى أنها تُخفّض خطر الوفاة في بعض الظروف". اعتبر كانون أيضاً نتائج دراسة حديثة عن دواء أليروكوماب (تجربة نتائج أوديسي) واعدة جداً.

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المصدر: لبنان24