أسباب آلام أسفل الظهر لدى النساء

الوكيل الإخباري - ألم أسفل الظهر من أكثر الحالات الصحية شيوعاً لدى النساء، وهو من الآلام المزمنة التي تتكرر الإصابة بها، أو تتفاقم من وقت إلى آخر طالما تواجدت الأسباب، وتعد آلام الظهر من المشاكل التي تعيق ممارسة الحياة اليومية وتؤثر على النوم والحالة النفسية، وفي التالي نتعرف على أسبابها.

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من المهم أن تعلم النساء أن هنالك عادات وأفعال تسبب آلام أسفل الظهر، يجب معرفتها لتجنب الإصابة، نوه عنها "مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" وهي:



1 - الخمول وقلة الحركة.

2 - حمل الأغراض بطريقة خاطئة.

3 - حمل الأغراض الثقيلة.

4 - ضعف العضلات الناتج عن زيادة الوزن.

5 - الجلوس لمدة طويلة.

6 - ارتداء الحذاء غير المريح لوقت طويل مثل الكعب العالي.

7- جهد العضلات الناتج عن الضغط النفسي.

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