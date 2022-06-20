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الإثنين، 20-06-2022 01:49 م

أسباب ألم الساقين عند النوم

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الوكيل الإخباري - ألم الساقين عند النوم مشكلة شائعة خاصةً بين كبار السن والحوامل، وعلى الرغم من عدم خطورة المشكلة، إلا أن أعراضها قد توقظك ليلاً، وتسبب لك ألماً في ساقك تشعر به طوال الليل، مما يجعلك غير قادر على النوم مرةً أخرى، لهذا السبب نلقي الضوء في هذا المقال على أسباب ألم الساقين عند النوم، وكيفية علاج هذه المشكلة والوقاية منها.

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أسباب ألم الساقين عند النوم
لم يتوصل الأطباء حتى الآن إلى أسباب ألم الساقين عند النوم على وجه التحديد، لكن هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بهذه المشكلة، نستعرض هذه العوامل في هذا الجزء من المقال.

 

الإجهاد العضلي
تشير الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف طوال اليوم من العوامل التي ترتبط بالإجهاد العضلي، مما قد يسبب تشنجات في الساق ليلاً عند النوم بعد القيام بمستويات غير عادية من النشاط طوال اليوم. 


تقدم العمر
يؤدي التقدم في العمر إلى زيادة معدلات الإصابة بألم الساقين أثناء النوم، وأشارت بعض الأبحاث إلى أن حوالي 37% على الأقل من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يعانون من هذه المشكلة. 


الحمل
هناك ارتباط بين زيادة نسبة الإصابة بألم الساقين عند النوم بين السيدات أثناء شهور الحمل، قد يرجع ذلك إلى زيادة وزن أغلب السيدات أثناء الحمل، أو نتيجة للتغيرات الهرمونية الكثيرة المصاحبة للحمل. 


الخمول أثناء النهار
قد يتسبب نقص النشاط البدني أثناء النهار نتيجة للعمل المكتبي إلى زيادة احتمال الإصابة بتقلصات الساق ليلاً؛ يرجع ذلك إلى أن الخمول يجعل الشخص غير قادر على أن يشد عضلاته من وقت لآخر طوال اليوم، مما يزيد من فرص الإصابة بالتشنج العضلي. 


وضعية الجسم الخاطئة
قد يتسبب الجلوس أو الاستلقاء بطريقة معينة تقلل من تدفق الدم إلى الساقين؛ مثل: الجلوس مع تقاطع الساقين، أو الجلوس مع وضع ساق على الأخرى، إلى حدوث تقلصات عضلية بالساق أثناء النوم.

 

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