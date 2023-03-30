أسباب التهاب الجلد حول الفم

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب الجلد حول الفم "Perioral dermatitis" هو مرض جلدي التهابي تظهر أعراضه في صورة احمرار وبثور حول الفم، مع الشعور بوخز وحكة حول الذقن والأنف والعين والجبين وجانبي العنق أيضاً.



وأوضحت الرابطة أن التهاب الجلد حول الفم يصيب النساء أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن سبب حدوثه غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى فرط العناية بالبشرة ووسائل منع الحمل الهرمونية والمستحضرات المحتوية على الكورتيزون واضطرابات الجهاز الهضمي والتوتر النفسي.

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وأضافت الرابطة أنه يتم علاج التهاب الجلد حول الفم، من خلال تجنب منتجات العناية ومستحضرات التجميل على الوجه لعدة أسابيع، وكذلك العطور والمنظفات المعطرة. كما يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل الأدوية المحتوية على الزنك والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تجنب الوجبات السريعة والمنبهات مثل النيكوتين.







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