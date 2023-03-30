الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 01:19 م

أسباب التهاب الجلد حول الفم

20233301249174135S


الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب الجلد حول الفم "Perioral dermatitis" هو مرض جلدي التهابي تظهر أعراضه في صورة احمرار وبثور حول الفم، مع الشعور بوخز وحكة حول الذقن والأنف والعين والجبين وجانبي العنق أيضاً.

وأوضحت الرابطة أن التهاب الجلد حول الفم يصيب النساء أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن سبب حدوثه غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى فرط العناية بالبشرة ووسائل منع الحمل الهرمونية والمستحضرات المحتوية على الكورتيزون واضطرابات الجهاز الهضمي والتوتر النفسي.

اضافة اعلان


وأضافت الرابطة أنه يتم علاج التهاب الجلد حول الفم، من خلال تجنب منتجات العناية ومستحضرات التجميل على الوجه لعدة أسابيع، وكذلك العطور والمنظفات المعطرة. كما يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل الأدوية المحتوية على الزنك والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تجنب الوجبات السريعة والمنبهات مثل النيكوتين.



24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6960364ac467086064b2c21e0bb3b734

شد العضلة الكمثرية.. أسبابه وأعراضه

2222222

دراسة : الفتيات أكثر عرضة لوراثة السمنة من الامهات

1790468534-2007450-1528542293

خبراء : هذا القدر من الماء يومياً يقي من السكتة الدماغية !

10-medical-information-about-cancer-angerous-age-disease-spread-among-humans

أخصائي أورام يكشف أخطر عمر للإصابة بسرطان البروستاتا

WhatsApp Image 2023-03-30 at 11.06.40

أفضل وقت للقيلولة خلال النهار ومدتها

6ce38038-38a8-445d-a9a8-53998e72a80f

4 أنواع للصداع .. كيف تميز بينها واسبابها؟

أخبار متعلقة
فطريات_الفم_عند_الرضع_أسبابها_وعلاجها

5 علامات تنذر بالتهابات الفم عند الرضع