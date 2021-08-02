أسباب التهاب الضرس الملتهب وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - يُعرف التهاب الضرس على أنّه الالتهاب الذي يصيب لب الأسنان لعدة أسبابٍ، ولب الأسنان أو عصب الأسنان هو ذلك النسيج الرخو المكوّن من الأعصاب والأوعية الدموية المحاطة بأنسجة الضرس الصُلبة، وقد يكون التهاب الضرس حاداً أو مزمناً، وقد يؤدي إلى موت عصب الضرس نتيجةً لانقطاع الدم المُغذي له.

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أسباب التهاب الضرس

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الضرس، ومن أهمها ما يلي:

1- تسوس الأسنان، حيث تنتقل البكتيريا من النخور السنية لتصل إلى لب الأسنان مسببةً حدوث الالتهاب.

2-أمراض اللثة أو بقايا الطعام العالقة بين اللثة والأسنان.

3- تعرض الأسنان للحوادث أو الضربات، أو الضغط المزمن والمستمر على الأسنان مثل حالات صريف الأسنان (بالإنجليزية: bruxism)، وهو عملية احتكاك الأسنان ببعضها البعض أثناء النوم دون إدراك.

4-وجود مشاكل في العظم المحيط بالأسنان كوجود أكياسٍ أو سرطانات. تعرض الضرس لدرجة حرارةٍ عاليةٍ جداً.



5- التهاب الجيوب الذي يؤدي لحدوث ألمٍ في جذور الأسنان القريبة من الجيوب وخاصةً عند الضغط عليها.

6-وجود كسورٍ في الأسنان أو في حشواتها.

علاج الضرس الملتهب القابل للإصلاح

يمكن علاج الضرس الملتهب القابل للإصلاح باتباع التعليمات والنصائح الآتية:

1- تجنب حدوث التهاب الضرس، وهناك بعض النصائح التي من شأنها أن تقيَ من حدوث الالتهاب، ومنها ما يلي:

- العناية الدورية المستمرة بهدف تجنب حدوث التسوّس.

- حشو النخور السنيّة فور حدوثها، وإصلاح الجزء المتضرر من الضرس.

- وضع المواد المُعالجة للحساسية على عنق السن في حال تراجع اللثة عنه.

2- إزالة مُسبّب الالتهاب. فحص حيوية السنّ فور اختفاء الأعراض للتأكد من عدم موت اللب السنيّ.

3 - متابعة مراقبة أعراض المصاب.

4- تقديم النصح للمصاب بمراجعة الطبيب المختص في حال ظهور الأعراض أو بقائها.

علاج الضرس الملتهب غير القابل للإصلاح

يُعالج الضرس الملتهب غير القابل للإصلاح بإجراء المعالجة اللبية (بالإنجليزية: root canal treatment) أي بإزالة أنسجة لب الأسنان كاملةً،[٤] والتي تكون ملتهبةً في العادة، ثم تتم مرحلة تعقيم قنوات الضرس وتنظيفها وتجهيزها لوضع حشوة العصب داخلها، والتي تكون مصنوعةً من مادةٍ مطاطيةٍ، وتتم إعادة إصلاح الضرس إما بوضع الحشوات أو بوضع التيجان السنية عليه، وبعد إجراء هذه العملية يغدو الضرس كباقي الأضراس السليمة وغالباً ما يظلّ سليماً طيلة حياة الشخص.



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