أسباب الحبوب الجلدية المزمنة في البشرة

الوكيل الإخباري - الحبوب الجلدية على اختلاف أنواعها تظهر في مختلف مناطق الجلد بكثرة وبشكل واضح، ولها مسببات عدة أبرزها الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والحساسية، وفيما عدى الأمراض يمكن أن تظهر الحبوب الجلدية على الجسم لأسباب أخرى، وتبقى ما بقيت أسباب ظهورها وتصنف على أنها حبوب جلدية مزمنة يتكرر ظهورها ويصعب علاجها.





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يعاني الكثيرين من ظهور الحبوب الجلدية المزمنة في مختلف مناطق الجلد، وهي حبوب يطول الشفاء منها وقد يصعب علاجها في حال عدم تفادي المسببات لها، وتسبب تلك الحبوب الآلام وتسبب الحكة وتترك آثارها على الجلد لفترات طويلة، وأسبابها هي:



1 - أصحاب البشرة الدهنية أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحبوب الجلد المزمنة، وتكرار ظهور بالرغم من علاجها الذي يمكن أن يخفف من شدتها.

2 - النظام الغذائي المتبع له جور رئيسي في ظهور الحبوب الجلدية المزمنة، ومن ذلك الأطعمة الدهنية والسكرية والغنية بالبهارات والتوابل.

3 - قلة العناية بالجلد والبشرة وقلة النظافة تساهم في تراكم الجلد الميت والملوثات على الجسم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انسداد المسامات وتكون الحبوب الجلدية المزمنة.

4 - التعرض للملوثات سواء من الهواء أو من المنظفات أو من العطور بشكل متكرر يسبب الحبوب المزمنة على الجلد.

5 - الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالجلد يسبب تكون الحبوب الجلدية المزمنة.

6 - التعرض المستمر للضغوط التي تؤثر على الصحة النفسية من مسببات ظهور حبوب الجلد.

7 - بعض أنواع الأدوية الطبية لعلاج أمراض معينة تساهم في ظهور حبوب الجلد.

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