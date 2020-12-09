أسباب تجعل من الرمان أفضل اختيار لمرضى السكري

الوكيل الإخباري _ يعد السكري من الامراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص اذ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة والمشروبات التي بتناولوها ، وعادة يتبع مرضى السكري نظام غذائي يحتوي على اهم العناصر الغذائية كـ الفيتامينات والمعادن والبروتينات والنشويات ، وتعتبر السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة خاصة الرمان مفيدة لصحتهم .

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تعرف على ابرز فوائد الرمّان لمرضى السكري:

1- يقلّل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.



2- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.



3- يقي من متلازمة الإنسولين.



4- يكافح الإصابة بأمراض القلب.



المصدر : الامارات نيوز



