أسباب تجعل من الرمان أفضل اختيار لمرضى السكري

الوكيل الإخباري _ يعد السكري من الامراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص اذ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة والمشروبات التي بتناولوها ، وعادة يتبع مرضى السكري نظام غذائي يحتوي على اهم العناصر الغذائية كـ الفيتامينات والمعادن والبروتينات والنشويات ، وتعتبر السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة خاصة الرمان مفيدة لصحتهم .
تعرف على ابرز فوائد الرمّان لمرضى السكري:
1- يقلّل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.
2- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.
3- يقي من متلازمة الإنسولين.
4- يكافح الإصابة بأمراض القلب.
المصدر : الامارات نيوز