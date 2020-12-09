الأربعاء 09-12-2020
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الأربعاء، 09-12-2020 02:21 م

أسباب تجعل من الرمان أفضل اختيار لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري _ يعد السكري من الامراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص اذ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة والمشروبات التي بتناولوها ، وعادة  يتبع مرضى السكري نظام غذائي يحتوي على اهم العناصر الغذائية كـ  الفيتامينات والمعادن والبروتينات والنشويات ، وتعتبر السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة خاصة الرمان مفيدة لصحتهم .

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تعرف على ابرز فوائد الرمّان لمرضى السكري:

 

1- يقلّل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.


2- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

 

3- يقي من متلازمة الإنسولين.

 

4- يكافح الإصابة بأمراض القلب.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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