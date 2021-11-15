الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

الإثنين، 15-11-2021 04:08 م

أسباب تدفعكم لتناول البرتقال الأحمر في الشتاء

d34e1b900d7d3741


الوكيل الإخباري - أكدّ المركز الألماني الاتحادي للتغذية، أهمية تناول البرتقال الأحمر في فصل الشتاء، وقال بأنّه كنز من الفيتامينات والمعادن.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ البرتقال الأحمر يقوي المناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، الأمر الذي يساعد على تجدد العضلات.

وقال المركز بأنّ البرتقال الأحمر غني بالفيتامين B المهم لصحة الأعصاب، وبالكالسيوم والبوتاسيوم المفيدان لصحة العظام والعضلات، بالإضافة لاحتوائه على مواد نباتية ثانوية مضادة للأكسدة كالأنثوسيانين، التي تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض، وتعمل على تجديد خلايا الجسم.

ودعا المركز الناس للإكثار من تناول البرتقال الأحمر خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الحصول على فوائده، وتعزيز صحة الجهاز المناعي؛ الأمر الذي يؤدي للوقاية من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

المصدر - 218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
obesite-3

عادات تسبب إصابة طفلك بالبدانة

ما-هي-أعراض-الحمل-بعد-سن-الأربعين

ما هي فرص الحمل في سن الأربعين وما هي خطورته

مرض-السكري-من-النوع-الثاني

السمنة وراء الإصابة بالسكري من النوع الثاني

unnamed

إبتكار جديد لعلاج مشكلة الارتجاع المعدي المريئي

نوعان-من-دهون-البطن-وكيفية-التخلص-منها

دهون البطن وكيفية التخلص منها

صوت

تغيّرات في الصوت تشير إلى مرض لا علاج له

أخبار متعلقة
25559

أفضل تمارين رياضية لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

emarat-news_2020-09-02_12-05-35_981867

الحل الأمثل.. لتقوية المناعة في فصل الشتاء

9d8bc4a8-d34a-49c5-b6ce-3b5eb1242480_16x9_600x338

دراسة جديدة ...للبرد فوائد غير متوقعة

saudiaalyoum.com_2021-03-13_09-48-14_663248

نصائح طبية لمنع الإكزيما في فصل الشتاء