أسباب تدفعك لتناول السماق يومياً

الوكيل الإخباري _ يعد السماق من المنكهات التي تعتمدها ربات المنزل في الطبخ وإعداد السلطات، الا انها تحتوي على العديد من الفوائد التي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، تعرف على ابرز فوائد السماق لصحة الجسم :

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- خفض نسبة السكر في الدم.



- تخفيض معدّل الكولسترول بالدم.

- يخفّف من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



- يعد علاج مفيد لآلام العضلات .



- يدخل في صناعة مراهم علاج الحروق والالتهابات، وكذلك يدخل في تركيب أدوية وقف النزيف”.

- محاربة أعراض التقدم في السن، مثل إرهاق البشرة وظهور التجاعيد فيها.

- التخلص من أمراض الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، الغثيان، والإسهال.

- محاربة الخلايا السرطانية التي تنتشر بعد الإصابة بسرطان الثدي.

المصدر : الامارات نيوز



