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الإثنين، 07-12-2020 09:16 ص

أسباب تدفعك لتناول السماق يومياً

السماق_وفوائده


الوكيل الإخباري _ يعد السماق من المنكهات التي تعتمدها ربات المنزل في الطبخ وإعداد السلطات، الا انها تحتوي على العديد من الفوائد التي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، تعرف على ابرز فوائد السماق لصحة الجسم :

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-  خفض نسبة السكر في الدم.


- تخفيض معدّل الكولسترول بالدم.

- يخفّف من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- يعد علاج مفيد لآلام العضلات .


- يدخل في صناعة مراهم علاج الحروق والالتهابات، وكذلك يدخل في تركيب أدوية وقف النزيف”.

 

-  محاربة أعراض التقدم في السن، مثل إرهاق البشرة وظهور التجاعيد فيها.

 

- التخلص من أمراض الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، الغثيان، والإسهال.

 

- محاربة الخلايا السرطانية التي تنتشر بعد الإصابة بسرطان الثدي.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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