أسباب تدفعك لتناول السماق يومياً

الوكيل الإخباري _ يعد السماق من المنكهات التي تعتمدها ربات المنزل في الطبخ وإعداد السلطات، الا انها تحتوي على العديد من الفوائد التي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، تعرف على ابرز فوائد السماق لصحة الجسم :
- خفض نسبة السكر في الدم.
- تخفيض معدّل الكولسترول بالدم.
- يخفّف من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
- يعد علاج مفيد لآلام العضلات .
- يدخل في صناعة مراهم علاج الحروق والالتهابات، وكذلك يدخل في تركيب أدوية وقف النزيف”.
- محاربة أعراض التقدم في السن، مثل إرهاق البشرة وظهور التجاعيد فيها.
- التخلص من أمراض الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، الغثيان، والإسهال.
- محاربة الخلايا السرطانية التي تنتشر بعد الإصابة بسرطان الثدي.
المصدر : الامارات نيوز