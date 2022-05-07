أسباب جفاف الفم أثناء النوم

الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بجفاف في الفم والحلق خلال النوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة هذا الأمر من الناحية الصحية.



أوضح التقرير أن التعرض لجفاف الفم والحلق، يعد من الأمور المزعجة المسببة لعدم القدرة علي النوم بشكل جيد، وصحي، وأيضا يصاحب هذه الشعور رائحة الفم والكريهة، والتهابات اللثة، ولذا يعد من الأمور المزعجة.

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الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم والحلق خلال النوم، ومنها:



-أثار جانية لتناول بعض الأعلاجات أي الأدوية، كمدرات البول، وعلاجات تنظيم ضغط الدم، ومضادات الإكتئاب، والمنومات.

-بعض الأمراض التي قد تعرضك للإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها:

-مرض السكر .

-الذئبة الحمراء.

-في حالة أنك تتنفس من الفم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم والحلق.

قد يصاحب الإصابة بجفاف الفم والحلق، بعض الأعراض، ومنها، ألم في الحلق، جفاف الشفاه، رائحة الفم الكريهة، التهاب الفم.

وقدم التقرير بعض النصائح التي تقلل من الإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها:

-أبتعد عن تناول السكريات.

-أمضغ علكة خالية من السكر.

-تناول كميات كبيرة من الماء.

-قلل من تناول الكافيين.

لبنان 24