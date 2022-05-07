السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 01:33 م

أسباب جفاف الفم أثناء النوم

2022_5_5_12_57_25_869


الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بجفاف في الفم والحلق خلال النوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة هذا الأمر من الناحية الصحية.

أوضح التقرير أن التعرض لجفاف الفم والحلق، يعد من الأمور المزعجة المسببة لعدم القدرة علي النوم بشكل جيد، وصحي، وأيضا يصاحب هذه الشعور رائحة الفم والكريهة، والتهابات اللثة، ولذا يعد من الأمور المزعجة.

اضافة اعلان

 

الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم
وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم والحلق خلال النوم، ومنها: 
 
-أثار جانية لتناول بعض الأعلاجات أي الأدوية، كمدرات البول، وعلاجات تنظيم ضغط الدم، ومضادات الإكتئاب، والمنومات. 
-بعض الأمراض التي قد تعرضك للإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها: 
-مرض السكر .
-الذئبة الحمراء. 

-في حالة أنك تتنفس من الفم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم والحلق. 
قد يصاحب الإصابة بجفاف الفم والحلق، بعض الأعراض، ومنها،  ألم في الحلق، جفاف الشفاه، رائحة الفم الكريهة، التهاب الفم.
وقدم التقرير بعض النصائح التي تقلل من الإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها:
-أبتعد عن تناول السكريات. 
-أمضغ علكة خالية من السكر.  
-تناول كميات كبيرة من الماء. 
-قلل من تناول الكافيين. 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
151751-الاكل-الصحى-المعتمد-على-الخضروات-والفواكه-والحبوب-والمكسرات-يطيل-العمر

ما النظام الغذائي الذي يطيل العُمر؟

اضطرابات-النوم-1

لا تتجاهلها.. 9 علامات تحذيرية من السرطان

مرض-الاطفال

التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال .. سببان غريبان وراء انتشاره عالمياً !

WhatsApp Image 2022-05-07 at 2.26.23 PM

نصائح للتخلص من الأوردة العنكبوتية

افضل انواع الخبز لمرضى السكري-رئيسية واولى

ماهي أفضل أنواع الخبز للتحكم في مستويات السكر في الدم؟

7111741-94581677

السبانخ.. فوائد عديدة تحميك من مرض مزمن

أخبار متعلقة
نوم

علماء يكشفون عن عدد ساعات النوم المثالية لصحة الدماغ

Doc-P-948154-637871125641941378

خبراء ينسفون قاعدة 8 ساعات للنوم الصحي

النوم-لفترات-طويلة-يسبب-السكتة-الدماغية-2

وضعيات نوم تجنبك التجاعيد

م

كيف يمكن لشرب الماء أن يساعد في التمتع بنوم جيد ليلا؟

download

لا تتجاهل التعرق في الليل فقد يكون علامة على حالة مميتة

8501b71e58b288c71bb752a77c8f1707

نصائح للتخلص من الصداع خلال الصيام