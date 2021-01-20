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الأربعاء، 20-01-2021 12:01 م

أسباب خطيرة لـ انحناء العمود الفقري

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الوكيل الإخباري _ يعد انحناء العمود الفقري او الظهر المقوس من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص يعاني العديد من الأشخاص، ويعتقد البعض أن الجلوس في وضع خاطئ هو السبب الوحيد الذي يؤدي لهذه المشكلة ، الا ان هناك اسباب اخرى تؤدي للاصابة بتقوس الظهر :
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الودانة:
وهو نوع من أنواع الاضطراب لا تنمو فيه العظام بشكل طبيعي ، مما يؤدي إلى قصر القامة المصاحب للتقزم.

انزلاق الفقار:
حالة تنزلق فيها إحدى الفقرات ، الموجودة في أسفل الظهر عادةً ، إلى الأمام .

هشاشة العظام :
حيث تكون الفقرات هشة ويمكن كسرها بسهولة ( كسور انضغاطية )

السمنة أو زيادة الوزن للغاية.

التهاب القرص
غالبًا ما ينتج التهاب مساحة القرص بين عظام العمود الفقري عن العدوى، قعس الأحداث الحميد (غير المؤذي)

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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