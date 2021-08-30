أسباب ظهور حبوب في فروة الرأس

الوكيل الإخباري - قد يكون ظهور حبوب في فروة الرأس عَرَضًا لعديد من الأمراض، وفي معظم الأحيان، تكون ناتجة من رد فعل تحسسي أو من التهاب جريبات الشعر، وأحيانًا لا تكون خطيرة لكنها قد تكون مثيرة للحكة أو مزعجة وتختلف أشكالها، فقد تظهر كحبوب حمراء أو صغيرة أو على هيئة بقع كبيرة متقشرة وبها حبوب صغيرة أو تكون هذه الحبوب مليئة بالصديد أو السائل أو على هيئة بقع كبيرة كالقباب لكن لا يصاحبها ألم .

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بالإضافة للحبوب في فروة الرأس فقد تظهر الحبوب على مؤخرة الرقبة أيضًا وقد تكون محتقنة أو مثيرة للحكة، وهناك عدة أسباب لهذه الحبوب مثل:

1- التهاب الجريبات (التهاب بصيلات الشعر) وهي عدوى جلدية تحدث بسبب تلف بصيلة الشعر مما يتسبب ظهور حبوب مرتفعة عن سطح الجلد مثل حبوب الشباب وقد يصاحبها الألم أو خروج الصديد.

2- حب الشباب في فروة الرأس التي تنتشر في هذا المكان مثل أي نوع حب شباب والتي قد تكون بسبب البكتيريا أو الاضطرابات الهرمونية أو انسداد المسام أو بسبب تراكم الشامبو أو مثبت الشعر على الجلد وقد تكون هذه الحبوب مؤلمة أو مثيرة للحكة حمراء أو ملتهبة وقد تنزف أيضا.

3- رد فعل تحسسي تجاه منتج من منتجات الشعر، ما يسبب استخدامه في الإصابة بالأرتيكاريا أو الشرى وظهور حبوب مثيرة للحكة وقد تكون متقشرة أو جافة.

4- قمل الرأس وهي حشرات صغيرة تعيش في فروة الرأس وتكون معدية جدًا وتسبب الحكة الشديدة وظهور حبوب في فروة الرأس.

5- التهاب الجلد المثّي الذي في معظم الوقت يكون بسبب النمو الشديد لفطر يسمى المالاسيزيا في فروة الرأس أو بسبب منتجات العناية بالشعر التي تسبب الجفاف أو بسبب تغيرات الفصول فتزداد في الشتاء أو بسبب التوتر والضغط العصبي مما يسبب حبوب فروة الرأس والبقع المتقشرة الجافة في الجلد وظهور قشرة الشعر.

6- الكيسة الشَعْرية بسبب تراكم الكيراتين في تجاويف أو حبوب تحت جلد فروة الرأس بالقرب من جذر الشعرة وهي غير ضارة أو مؤلمة لكنها قد تتسبب بالانزعاج وقد تستمر لأعوام أو تذهب من تلقاء نفسها.

7- سرطان الجلد فيقع نحو 13% من سرطان الجلد الخبيث في فروة الرأس وتتلون الحبوب بلون اللحم وقد تكون شمعية وقد يصاحبها القروح التي تعاود الإصابة.

8- صدفية فروة الرأس وهي حالة جلدية مزمنة تتسم بظهور بقع متقشرة رقيقة فضية اللون على الجلد وفروة الرأس وقد يكون ملمسها كالحبوب، وعادة ما تثير الحكة وتصاحب الإصابة بالصدفية في مكان آخر بالجسم وهي مرض مناعي ذاتي.



المصدر - سوبر ماما