أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الصداع من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص خاصة عند التعرض المستمر للضغوطات النفسية وقلة النوم ، الا ان هناك العديد من الأسباب الغير متوقعة للإصابة بالصداع، ابرزها :



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الخوف من العمل

عادة ما يصيب البعض حالة من التوتر والقلق والخوف عند التعامل مع رؤسائهم في العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع هرموني الكوريتزول والأدرينالين بالجسم، وهو ما يزيد من فرص الإصابة بالصداع النصفي.



ربط الشعر

عادة ما تقوم بعض النساء على شد الشعر إلى الخلف وربطه برباط مطاطي، دون العلم أن هذه التسريحة تزيد من الضغط على فروة الرأس، وتشكل عبئًا كبيرًا على بصيلات الشعر، المعروف أنها تحتوي على الكثير من الأعصاب الحساسة، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بآلام الصداع.







الدايت

يعاني متبعي الدايب من الصداع وذلك بسبب قلة تناول الطعام أو تخطي وجبات بعينها، رغبة في فقدان الوزن، ومع نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، يتضرر الدماغ وترتفع فرص الإصابة بآلام الرأس.





التدخين

يعتقد الكثير من الاشخاص ان التدخين يساعد على التخلص من آلام الرأس المزعجة، الا ان مادة النيكوتين الموجودة فيه تتسبب في ضيق الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، ومع قلة الدم المحمل بالأكسجين المتدفق إليه، تحدث الإصابة بالصداع.



المصدر : الكونسلتو

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