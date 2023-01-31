أسباب قصر النظر لدى الأطفال وطرق الوقاية

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن قصر النظر يعد من الأمراض الشائعة لدى الأطفال، موضحة أنه يعني رؤية الأشياء القريبة فقط بوضوح.



وأضافت الرابطة أن قصر النظر يرجع إلى في الغالب إلى العامل الوراثي، بالإضافة إلى العادات الحياتية الخاطئة مثل النظر إلى الأشياء القريبة كثيراً مثل الشاشات.



وأردفت الرابطة أنه يمكن علاج قصر النظر لدى الأطفال من خلال ارتداء نظارة طبية أو قطرات العين، محذرة من أن عدم علاج قصر النظر يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل المياه البيضاء (الكاتاراكت) والمياه الزرقاء (الغلوكوما) وانفصال الشبكية والتنكس البقعي.



وللوقاية من قصر النظر لدى الأطفال ينبغي تقليل عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات من ناحية والتعرض لضوء النهار بكثرة، بمعدل لا يقل عن ساعتين يومياً، من ناحية أخرى.

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